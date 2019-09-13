Размер минимальной зарплаты в Польше вырос выше прогнозов

Польское правительство решилось поднять размер минимальной зарплаты брутто на 2020 год с 2,25 тыс. злотых (€520) до 2,6 тыс. злотых (€600), что на 15,6% больше прежнего показателя. Хотя перед этим местные чиновники рассчитывали увеличить минимальный оклад на следующий год до 2,45 тыс. злотых (€566).

Таким образом, наименьшее почасовое вознаграждение, на которое смогут рассчитывать работники, включая украинских заробитчан, составит 17 злотых (€3,9).

Более того, нынешнее правительство Польши заявило о планах повысить минимальную ставку до 3 тыс. злотых (€694) уже к концу 2020 года. А в случае повторного избрания, до конца своей каденции (то есть до осени 2023-го) минималку обещают поднять вплоть до 4 тыс. злотых в месяц (€925).