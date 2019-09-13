Украина должна оставаться страной-транзитером и с Nord Stream 2 - правительство ФРГ

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Немецкие власти по-прежнему настаивают на том, что Украина должна оставаться государством-транзитером российского газа в Европу даже при функционировании Nord Stream 2.
Об этом заявили в правительстве Германии.
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«Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства главное, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с «Северным потоком-2», – заявил представитель немецких властей.
По его словам, канцлер неоднократно указывала, что продолжение транзита газа через Украину после 2019 года в интересах Германии и других стран-членов ЕС. «Эта позиция остается неизменной», – подчеркивают в правительстве.
Отмечается, что разработка договора о транзите газа между Россией и Украиной, а также любые другие альтернативы являются предметом продолжающихся трехсторонних переговоров между Европейской Комиссией, Россией и Украиной. Федеральное правительство тесно общается с ее участниками, уверяют в Берлине.
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