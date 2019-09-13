Какие документы нужно предоставить для получения пособия многодетным семьям

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В Украине 1 апреля 2019 года увеличилась сумма пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.
Выплата пособия осуществляется на третьего и каждого следующего ребенка в возрасте до 6 лет.
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