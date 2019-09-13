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Какие документы нужно предоставить для получения пособия многодетным семьям

Какие документы нужно предоставить для получения пособия многодетным семьям

В Украине 1 апреля 2019 года увеличилась сумма пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Выплата пособия осуществляется на третьего и каждого следующего ребенка в возрасте до 6 лет.

Как получить выплату:

  • Чтобы оформить пособие на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.
  • Выплаты будут осуществляться через Укрпочту или уполномоченный государством банк на социальные выплаты по выбору семьи. Если семья получает ежемесячное пособие при рождении, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются деньги.

Какие документы нужно предоставить:

  • Копии паспорта и идентификационного кода заявителя (с предъявлением оригиналов).
  • Справку о составе семьи.
  • Заявление одного из родителей, с которым постоянно проживает ребенок, по утвержденной форме.
  • Копии удостоверения родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
  • Копии удостоверения детей из многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
  • Копии свидетельств о рождении всех детей (с предъявлением оригиналов).
  • Перечисленные документы подаются заявителем лично.

Что делать, если украли документы

Сколько можно получить:

  • На каждого третьего и последующего ребенка ежемесячно выплачивается 1700 грн.
По материалам Finance.UA
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