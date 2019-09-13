0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Греция планирует досрочно погасить €3 млрд долга перед МВФ

Греция планирует досрочно погасить €3 млрд долга перед МВФ

Правительство Греции подало заявку на досрочное погашение €2,9 млрд задолженности страны перед Международным валютным фондом.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в своем Instagram.

Читайте также: Украина договаривается с МВФ о новом кредите в $5 млрд – Bloomberg

«Сегодня Греция подала заявку на по досрочное погашение дорогостоящей части кредита Международного валютного фонда. Этот шаг повысит доверие к стране, улучшит показатели устойчивости государственного долга и сэкономит ресурсы для Греции», – сообщил глава греческого правительства.

Процентная ставка по кредиту составляет 4,91% годовых, поэтому досрочное погашение кредита может сэкономить стране миллионы евро ежегодно. Общий долг Греции перед МВФ составляет около €8,8 млрд.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.