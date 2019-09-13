Греция планирует досрочно погасить €3 млрд долга перед МВФ

Правительство Греции подало заявку на досрочное погашение €2,9 млрд задолженности страны перед Международным валютным фондом.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в своем Instagram.

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«Сегодня Греция подала заявку на по досрочное погашение дорогостоящей части кредита Международного валютного фонда. Этот шаг повысит доверие к стране, улучшит показатели устойчивости государственного долга и сэкономит ресурсы для Греции», – сообщил глава греческого правительства.

Процентная ставка по кредиту составляет 4,91% годовых, поэтому досрочное погашение кредита может сэкономить стране миллионы евро ежегодно. Общий долг Греции перед МВФ составляет около €8,8 млрд.