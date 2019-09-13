По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,575 млн и 41,801 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 33), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,74-24,75 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 82,376 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,0000 – 7 77724,7500 – 10 00024,7200 – 100 00024,7200 – 30 00024,7200 – 100 00024,7200 – 100 00024,7200 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7200 – 5 000

24,7200 – 10 000

24,7200 – 10 000

24,7300 – 15 000

24,7300 – 3 500

24,7300 – 5 000

24,7300 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7859 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7095 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.