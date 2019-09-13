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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,575 млн и 41,801 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 33), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,74-24,75 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 82,376 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,7200 – 5 000
24,7200 – 10 000
24,7200 – 10 000
24,7300 – 15 000
24,7300 – 3 500
24,7300 – 5 000
24,7300 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7859 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7095 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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