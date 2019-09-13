Deutsche Bank присоединился к межбанковской блокчейн-системе от JPMorgan

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Финансовый конгломерат Deutsche Bank присоединился к блокчейн-системе Interbank Information Network (IIN).
Об этом сообщает Financial Times.
Разработанная американским инвестиционным банком JPMorgan система предназначена для межбанковского обмена сообщениями о международных платежах через блокчейн Quorum. До этого сеть преимущественно использовали маленькие банки и клиенты JPMorgan.
JPMorgan рассчитывает, что Deutsche Bank лишь первый из крупных игроков, которые присоединятся к сети. В немецком конгломерате же считают, что IIN поможет снизить издержки при сложных платежах и повысить качество услуг.
Запуск пилотного проекта IIN в партнерстве с австралийскими ANZ и Royal Bank of Canada состоялся осенью 2017 года. Систему используют более 220 банков.
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