Deutsche Bank присоединился к межбанковской блокчейн-системе от JPMorgan

Финансовый конгломерат Deutsche Bank присоединился к блокчейн-системе Interbank Information Network (IIN).

Об этом сообщает Financial Times.

Разработанная американским инвестиционным банком JPMorgan система предназначена для межбанковского обмена сообщениями о международных платежах через блокчейн Quorum. До этого сеть преимущественно использовали маленькие банки и клиенты JPMorgan.

JPMorgan рассчитывает, что Deutsche Bank лишь первый из крупных игроков, которые присоединятся к сети. В немецком конгломерате же считают, что IIN поможет снизить издержки при сложных платежах и повысить качество услуг.

Запуск пилотного проекта IIN в партнерстве с ав­стра­лий­скими ANZ и Royal Bank of Canada состоялся осенью 2017 года. Систему используют более 220 банков.