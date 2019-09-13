Украина сократила импорт свинины

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В августе Украина импортировала 2,75 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что на четверть меньше по сравнению с объемами импорта свинины в августе прошлого года.
Об этом сообщают аналитики ассоциации “Свиноводы Украины” (АСУ).
Отмечается, что больше всего свинины Украина импортировала из Польши.
“Почти половина (47,9%) импортируемой в 2019-м свинины приходится на импорт из соседней страны”, – говорится в сообщении.
Германия опустилась на второе место с менее чем 20% поставок. Третью строчку занимают поставщики из Нидерландов, рассказали в АСУ.
Специалисты напоминают, что в августе прошлого года внешние поставки свинины были активными. Так, за август 2018 г. на внутренний рынок поступило на четверть больше свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, чем в этом году – 3,5 тыс. т.
“Хотя совокупные объемы импорта свинины все еще превышают прошлогодние (16,33 тыс. т против 15,71 тыс. т за январь-август 2018 года), это отклонение сократилось до 4%”, – отмечают в АСУ.
Эксперты также сообщают, что в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, до конца года в пределах квот может поступить еще 5,5 тыс. т свинины с ЕС.
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