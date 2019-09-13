Кличко предлагает заложить в бюджет 19 миллиардов на погашение долга по разнице в тарифах

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Ассоциация городов Украины обратилась в профильные комитеты Верховной Рады и центральные органы исполнительной власти с предложением предусмотреть в проектах Государственного бюджета Украины на 2020 год 19 млрд грн на погашение предприятиям теплокоммунэнерго и водного коммунального хозяйства задолженности по разнице в тарифах.
Соответствующее решение приняло правление Ассоциации на своем заседании, сообщает сайт АГУ.
«Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года в очередной раз демонстрирует хронические проблемы предприятий тепло- и водоснабжения, которые не решаются десятилетиями. Основным препятствием для своевременного начала отопительного сезона является постоянная задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный природный газ. По информации НАК «Нафтогаз Украины» на 4 сентября 2019, задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составила 39,4 млрд гривен. В том числе, за 2019 год – 12,6 млрд. В то же время, задолженность населения за услуги отопления и горячего водоснабжения составила на 1 августа 2019 года 15,2 млрд грн, за услуги централизованного снабжения холодной воды и водоотвод – 4 млрд грн. А общая задолженность государства по разнице в тарифах перед предприятиями теплоснабжения составила около 19 млрд гривен», – сказал глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, на подготовку к отопительному сезону в стране нужно потратить из разных источников около 13 млрд грн. Указанные средства необходимы для комплексной подготовки более 154 тыс. домов, более 40 тыс. объектов социально-культурного назначения и 20 тыс. котельных.
«Понятно, что у предприятий тепло- и водоснабжения средств в необходимых объемах нет. Поэтому, как и в прошлые годы, такая подготовка осуществляется также за счет средств местных бюджетов. К сожалению, перекладывание из госбюджета на органы местного самоуправления дополнительных финансовых обременений значительно ограничило возможности предоставление такой помощи. А для сел, поселков и городов, где отсутствует централизованное снабжение тепловой энергии, проблемой остается требование обязательного обустройства средствами дистанционной передачи данных узлов коммерческого учета природного газа», – добавил Кличко.
Среди прочих важных предложений АГУ в профильные комитеты Верховной Рады Украины и центральные органы исполнительной власти правление Ассоциации частности определило:
- внесение изменений в Закон Украины «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг», предусмотрев возможность и основания возникновения разницы в тарифах;
- поддержка регистрации и принятия законопроекта, который определит механизм списания начисленных энергопоставщиками штрафных санкций за использованный природный газ и электроэнергию за 2016-2019 годы;
- поддержать регистрацию и принятие законопроекта, который урегулирует проблемные вопросы Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»;
- поддержать внесение изменений в Закон Украины «О передаче объектов государственной и коммунальной собственности», которыми упростить механизм передачи в коммунальную собственность государственных ТЭЦ.
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