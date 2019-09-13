ЕС посчитал, на сколько дней хватит запасов нефти

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Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит.
В Еврокомиссии отметили, что нефти в ЕС хватит на 90 дней, кроме того, риски для безопасного снабжения отсутствуют.
По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляют 955 млн баррелей.
“Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз”, – заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.
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