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Милованов рассказал, какие реформы обеспечат экономический рост

Милованов рассказал, какие реформы обеспечат экономический рост

Реформы, оживление международной торговли и инвестиций будут способствовать дальнейшему экономическому росту.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в ходе встречи с членами комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, передает пресс-служба Минэкономразвития.

“Реформирование рынка труда, привлечение инвестиций в украинскую экономику, открытие рынка земли, развитие экспорта и увеличение международной торговли – эти ключевые направления должны быть двигателем для дальнейшего экономического роста. В то же время, мы должны обеспечить постоянный общественный контроль, должны быть честными и прозрачными, чтобы каждый украинец понимал – мы работаем для него”, – отметил Тимофей Милованов.

Как отметили в пресс-службе, во время встречи руководства Минэкономразвития с членами профильного комитета парламента стороны обсудили общие цели и направления работы, а также законопроекты экономического блока, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Верховной Рады.

По материалам УНН
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