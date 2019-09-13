Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)

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Цена газа для Украины, рассчитанная по формуле, заложенной в контрактах с Газпромом, по состоянию на осень 2019 года была бы вдвое выше цены газа, который Украина покупает на европейском рынке.
Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
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На графике цена на газ по контракту с Газпромом “до пересмотра в арбитраже» (голубая линия) и «после пересмотра в арбитраже» (красная линия). Он отмечает, что цена после пересмотра – постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра Трибуналом в Стокгольмском арбитраже.
“Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в 2 раза большую!” – объясняет Витренко.
Он уверяет, что такая ситуация могла бы быть реальной, если бы “Нафтогаз” не требовал в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили по этому требованию.
“Вот вам пример того, как Газпром и Россия строит отношения с Украиной, и что происходит когда некому понять и защитить интересы украинской стороны. Буду использовать этот пример, когда буду вспоминать, как в свое время мне приходилось убеждать требовать пересмотра цены до рыночного уровня, и как мне и моей команде было непросто обосновать это требование, чтобы победить в арбитраже”, – указывается в сообщении.
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