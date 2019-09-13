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Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)

Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)

Цена газа для Украины, рассчитанная по формуле, заложенной в контрактах с Газпромом, по состоянию на осень 2019 года была бы вдвое выше цены газа, который Украина покупает на европейском рынке.

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

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На графике цена на газ по контракту с Газпромом “до пересмотра в арбитраже» (голубая линия) и «после пересмотра в арбитраже» (красная линия). Он отмечает, что цена после пересмотра – постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра Трибуналом в Стокгольмском арбитраже.

“Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в 2 раза большую!” – объясняет Витренко.

Он уверяет, что такая ситуация могла бы быть реальной, если бы “Нафтогаз” не требовал в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили по этому требованию.

“Вот вам пример того, как Газпром и Россия строит отношения с Украиной, и что происходит когда некому понять и защитить интересы украинской стороны. Буду использовать этот пример, когда буду вспоминать, как в свое время мне приходилось убеждать требовать пересмотра цены до рыночного уровня, и как мне и моей команде было непросто обосновать это требование, чтобы победить в арбитраже”, – указывается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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