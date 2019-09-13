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Налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов в октябре

Налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов в октябре

1 октября 2019 года Государственная налоговая служба Украины изменит номера счетов для уплаты налогов и сборов в связи с введением международного стандарта номера банковского счета (IBAN).

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«С 1 октября 2019 года меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандарта IBAN», – сообщили в налоговой.

В ГНС отмечают, что новые номера счетов для уплаты налогов можно узнать на сайтах региональных отделений налоговой службы в рубрике «Бюджетные счета».

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября формат IBAN станет обязательным для всех банковских счетов. В частности, провести перевод средств можно будет только на счета, указанные в формате IBAN.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет состоять из 29 символов:

  • кода Украины UA (2 буквы)
  • контрольного разряда (2 цифры)
  • кода банка (6 цифр)
  • самого счета – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).
  • В новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.
По материалам Finance.UA
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