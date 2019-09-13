Налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов в октябре

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
1 октября 2019 года Государственная налоговая служба Украины изменит номера счетов для уплаты налогов и сборов в связи с введением международного стандарта номера банковского счета (IBAN).
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
«С 1 октября 2019 года меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандарта IBAN», – сообщили в налоговой.
В ГНС отмечают, что новые номера счетов для уплаты налогов можно узнать на сайтах региональных отделений налоговой службы в рубрике «Бюджетные счета».
Номер банковского счета по стандарту IBAN будет состоять из 29 символов:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
60 тыс. грн и выше: кому обещают самую большую зарплатуВчера, 13:23 - 18793 14
Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%Вчера, 20:36 - 1640 11
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк8 ч. назад - 582 5
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденных4 ч. назад - 645 4
В Минцифры назвали год, когда вся Украина будет покрыта связью 3G и 4GВчера, 18:00 - 1439 4
В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты повысились11 ч. назад - 5123
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет5 ч. назад - 4681
Межбанк: курс начал понедельник со снижения6 ч. назад - 3859
Названа средняя зарплата в агросектореВчера, 23:14 - 3050 2
В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)8 ч. назад - 2642 1
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 867
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 655 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1625 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 666
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1217