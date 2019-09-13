0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

Инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

Немецкая компания Notus Energy построит на юге Украины три масштабные ветроэлектростанции общей мощностью 270 МВт.

Об этом сообщает профильное издание ReNews, подчеркивая, что права на строительство были приобретены представителями компании еще в апреле.

По данным компании, генераторы будут расположены в 30 километрах к западу от Одессы, в Овидиопольском районе, около поселков Либенталь, Роксоланы и Овидиополь.

Инвесторы планируют завершить строительство до 2021 года, тогда же хотят запустить генераторы в работу.

По данным компании, всего на территории Украины установят 54 турбины высотой 250 метров и мощностью 5 МВт каждая.

“Мы приняли проект на более продвинутой стадии от местного партнера и в настоящее время готовим детали окончательного инвестиционного решения”, – заявил генеральный директор компании Notus Energy Хайнер Роджер.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.