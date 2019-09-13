Инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкая компания Notus Energy построит на юге Украины три масштабные ветроэлектростанции общей мощностью 270 МВт.
Об этом сообщает профильное издание ReNews, подчеркивая, что права на строительство были приобретены представителями компании еще в апреле.
По данным компании, генераторы будут расположены в 30 километрах к западу от Одессы, в Овидиопольском районе, около поселков Либенталь, Роксоланы и Овидиополь.
Инвесторы планируют завершить строительство до 2021 года, тогда же хотят запустить генераторы в работу.
По данным компании, всего на территории Украины установят 54 турбины высотой 250 метров и мощностью 5 МВт каждая.
“Мы приняли проект на более продвинутой стадии от местного партнера и в настоящее время готовим детали окончательного инвестиционного решения”, – заявил генеральный директор компании Notus Energy Хайнер Роджер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – ДанилюкВчера, 08:44 - 840 6
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденныхВчера, 13:24 - 1770 4
Сколько субсидий получат украинцы в 2020 годуВчера, 10:33 - 657 3
Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайнВчера, 18:38 - 509 2
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 2362 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 11659
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджетВчера, 11:36 - 10900
Межбанк: курс начал понедельник со сниженияВчера, 11:26 - 6601
В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты повысилисьВчера, 06:02 - 5607
В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)Вчера, 09:30 - 4739 2
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 926
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 696 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1656 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 690
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1259