Инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

Немецкая компания Notus Energy построит на юге Украины три масштабные ветроэлектростанции общей мощностью 270 МВт.

Об этом сообщает профильное издание ReNews, подчеркивая, что права на строительство были приобретены представителями компании еще в апреле.

По данным компании, генераторы будут расположены в 30 километрах к западу от Одессы, в Овидиопольском районе, около поселков Либенталь, Роксоланы и Овидиополь.

Инвесторы планируют завершить строительство до 2021 года, тогда же хотят запустить генераторы в работу.

По данным компании, всего на территории Украины установят 54 турбины высотой 250 метров и мощностью 5 МВт каждая.

“Мы приняли проект на более продвинутой стадии от местного партнера и в настоящее время готовим детали окончательного инвестиционного решения”, – заявил генеральный директор компании Notus Energy Хайнер Роджер.