Потребительские настроения украинцев - на рекордно высоких уровнях - Нацбанк

Потребительские настроения в Украине находятся на рекордно высоких уровнях, и на фоне устойчивого роста потребления и высоких темпов роста реальной заработной платы сохраняется существенное проинфляционное давление.

Об этом шла речь на заседании членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины относительно уровня учетной ставки 4 сентября, итоги которого сегодня обнародовала пресс-служба регулятора.

“Члены КМП, по-прежнему ожидают, что снижение инфляции до цели 5% будет продолжаться”, – указали в НБУ.

Так, по мнению членов КМП, макроэкономические факторы, наблюдавшиеся с момента предыдущего заседания КМП, взаимно уравновешиваются для прогноза инфляции.

“В частности, сохраняется существенное проинфляционное давление со стороны высоких темпов роста реальной заработной платы и устойчивого роста потребления. Потребительские настроения находятся на рекордно высоких уровнях. Отсутствуют выразительные сигналы замедления процессов роста заработных плат и потребительского спроса. Вместо этого укрепление гривны и снижение цен на нефть и газ могут иметь больший дезинфляционный эффект, чем предусматривает июльский макроэкономический прогноз”, – отметили в Нацбанке.

Инфляционные и девальвационные ожидания населения и бизнеса, как считают члены КМП, также могут постепенно улучшаться учитывая снижение внутриполитических рисков, в частности благодаря завершению политического цикла, быстрому формированию нового правительства и восстановлению переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

“Учитывая сбалансированность рисков, члены КМП поддержали продолжение цикла смягчения монетарной политики в сентябре и снижение учетной ставки на 50 б.п. согласно прогнозной траектории”, – добавили в регуляторе.