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Для получения €500 млн от ЕС НАПК должно утвердить результаты 110 проверок

Для получения €500 млн от ЕС НАПК должно утвердить результаты 110 проверок

К выполнению обязательств перед ЕС Национальное агентство по предупреждению коррупции должно утвердить результаты еще 110 полных проверок деклараций, отобранных системой логического и арифметического контроля (ЛАК).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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“Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло 91 решение по результатам полных проверок деклараций. Также начаты полные проверки 47 деклараций. Таким образом, в рамках выполнения обязательств государства перед ЕС в рамках предоставления второго транша макрофинансовой помощи 500 млн евро, Национальное агентство уже утвердило результаты 890 проверок, которые были начаты по результатам отбора системой ЛАК”, – отмечается в сообщении.

Отмечается, что в целом с начала 2019 года Национальное агентство утвердило 1325 результатов полной проверки деклараций.

По материалам Finance.UA
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