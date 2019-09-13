Цены на нефть показали самый високий суточный рост котировок с 1991 года

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Во время открытия лондонской бирже цены на нефть резко выросли после атаки на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и дальнейшего сокращения добычи.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель.
При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в 71,95 долларов за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть более 60 долларов за баррель. Это самый высокий суточный рост котировок с 14 января 1991 года.
Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до 61,79 долларов за баррель (против почти 55 долларов на момент предыдущего закрытия).
Позже цены на фьючерсы на Brent скорректировались до 66,64 долларов (10,5%), а WTI – до 59,89 долларов (9%).
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