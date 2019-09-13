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Метрополитен сообщил о количестве проданных Kyiv Smart Card

Метрополитен сообщил о количестве проданных Kyiv Smart Card

В кассах КП “Киевского метрополитена” по состоянию на 11 сентября 2019 года продано более 75 тыс. карт Kyiv Smart Card.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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“По состоянию на 11 сентября 2019 года приобретено 75 338 карт”, – сообщают там.

Кроме этого, 42 492 этих карт их владельцы зарегистрировали в мобильном приложении Smart City, что позволяет им восстановить карту в случае ее утери и сохранить проплаченные поездки.

“В течение дня в автоматизированной системе оплаты проезда зарегистрировано 370 000 использованных электронных билетов”, – сообщили в пресс-службе.

Также компания отмечает, что эта статистика не является тождественной количеству пассажиров-пользователей, ведь один пассажир может использовать карту несколько раз в сутки.

По материалам УНН
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