Нацбанк увеличил выкуп валюты с рынка на $83,5 млн

В период с 9 по 13 сентября 2019 года Национальный банк Украины приобрел на межбанковском валютном рынке 198 миллионов долларов – больше всего с конца июля 2019 года.

Соответствующая информация появилась на сайте НБУ.

Читайте также: НБУ увеличил выкуп валюты на межбанке почти в 6 раз

Отмечается, что объемы покупки валюты за неделю выросли на 83,5 миллиона долларов или на 73%. Против последней недели августа объемы выкупа валюты с рынка увеличились почти в 10 раз.

Рост объема выкупа валюты с рынка совпал по времени с успешным размещением правительства облигаций внутреннего государственного займа. Так, на прошлой неделе Минфину удалось привлечь 16,5 миллиарда гривен. В конце предыдущей недели официальный курс валют в Украине побил новый рекорд и составил 24,71 гривны за доллар – это самое низкое значение с начала 2016 года.

Напомним, что на предыдущей неделе Нацбанк выкупил с рынка 114,5 миллиона долларов.