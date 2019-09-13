Нацбанк увеличил выкуп валюты с рынка на $83,5 млн

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В период с 9 по 13 сентября 2019 года Национальный банк Украины приобрел на межбанковском валютном рынке 198 миллионов долларов – больше всего с конца июля 2019 года.
Соответствующая информация появилась на сайте НБУ.
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Отмечается, что объемы покупки валюты за неделю выросли на 83,5 миллиона долларов или на 73%. Против последней недели августа объемы выкупа валюты с рынка увеличились почти в 10 раз.
Рост объема выкупа валюты с рынка совпал по времени с успешным размещением правительства облигаций внутреннего государственного займа. Так, на прошлой неделе Минфину удалось привлечь 16,5 миллиарда гривен. В конце предыдущей недели официальный курс валют в Украине побил новый рекорд и составил 24,71 гривны за доллар – это самое низкое значение с начала 2016 года.
Напомним, что на предыдущей неделе Нацбанк выкупил с рынка 114,5 миллиона долларов.
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