В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом году

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Правительство уже в этом году планирует сделать частичную перепись населения Украины.
Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу.
“…мы думаем над тем, каким образом провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано. Я не думаю, что это абсолютно реально сделать полностью, но какую-то значительную часть мы точно сделаем”, – сказал Гончарук.
Также, по его словам, следующий год будет посвящен крупным системным реформам, которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.
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