0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом году

В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом году

Правительство уже в этом году планирует сделать частичную перепись населения Украины.

Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу.

“…мы думаем над тем, каким образом провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано. Я не думаю, что это абсолютно реально сделать полностью, но какую-то значительную часть мы точно сделаем”, – сказал Гончарук.

Также, по его словам, следующий год будет посвящен крупным системным реформам, которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.