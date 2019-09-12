В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом году

Правительство уже в этом году планирует сделать частичную перепись населения Украины.

Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу.

“…мы думаем над тем, каким образом провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано. Я не думаю, что это абсолютно реально сделать полностью, но какую-то значительную часть мы точно сделаем”, – сказал Гончарук.

Также, по его словам, следующий год будет посвящен крупным системным реформам, которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.