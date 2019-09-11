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Названы лидеры рынка носимых на запястье устройств (таблица)

Названы лидеры рынка носимых на запястье устройств (таблица)

Квартальные продажи электронных устройств, предназначенных для ношения на запястье, за год подскочили более чем на четверть.

Об этом свидетельствует свежая статистика International Data Corporation (IDC).

Данные учитывают отгрузки смарт-часов различного типа (с базовой и расширенной функциональностью), а также различных фитнес-браслетов.

В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 34,2 млн электронных устройств, предназначенных для ношения на запястье. Это на 28,8 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го, когда поставки равнялись 26,6 млн единиц.

Крупнейшим игроком рынка является китайская Xiaomi с 5,9 млн реализованных за квартал гаджетов. Это соответствует доли в 17,3 %.

На втором месте находится Apple, отгрузившая 5,1 млн устройств: компания занимает 14,8 % отрасли. Замыкает тройку Huawei с поставками в размере 4,8 млн штук и 14,1 % глобального рынка.

Прогнозируется, что по итогам текущего года в целом объём отрасли достигнет 152,7 млн штук, поднявшись на 21,7 % по сравнению с 2018-м. В 2023 году поставки могут составить 194,1 млн единиц.

По материалам 3dnews.ru
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