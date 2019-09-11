Названы лидеры рынка носимых на запястье устройств (таблица)

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Квартальные продажи электронных устройств, предназначенных для ношения на запястье, за год подскочили более чем на четверть.
Об этом свидетельствует свежая статистика International Data Corporation (IDC).
Данные учитывают отгрузки смарт-часов различного типа (с базовой и расширенной функциональностью), а также различных фитнес-браслетов.
В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 34,2 млн электронных устройств, предназначенных для ношения на запястье. Это на 28,8 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го, когда поставки равнялись 26,6 млн единиц.
Крупнейшим игроком рынка является китайская Xiaomi с 5,9 млн реализованных за квартал гаджетов. Это соответствует доли в 17,3 %.
На втором месте находится Apple, отгрузившая 5,1 млн устройств: компания занимает 14,8 % отрасли. Замыкает тройку Huawei с поставками в размере 4,8 млн штук и 14,1 % глобального рынка.
Прогнозируется, что по итогам текущего года в целом объём отрасли достигнет 152,7 млн штук, поднявшись на 21,7 % по сравнению с 2018-м. В 2023 году поставки могут составить 194,1 млн единиц.
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