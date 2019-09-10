Порошенко связал допрос в ГБР с обысками в киевской квартире Гонтаревой

Государственное бюро расследований допросило пятого президента Украины Петра Порошенко.

Бывший глава государства заявил о том, что связывает допрос с обысками у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и рассказал о самом допросе в ГБР.

“Я связываю сегодняшнее событие с обысками у бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сожжением машины ее детей, давлением на ее семью”, – заявил Порошенко после допроса.

Он отметил, что следователи также спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации Президента, во время которого обсуждались риски, созданные решением Окружного админсуда Киева об отмене национализации ПриватБанка. Экс-президент отметил, что “национализация была элементом защиты от грабительских действий”.

Кроме того, Порошенко спрашивали о “моряках, о деле относительно Керченского пролива”.

После допроса экс-президент выразил недовольство тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по поводу якобы неправомерных действий как его, так и бывшего главы Министерства иностранных дел Павла Климкина во время подписания Минских соглашений.