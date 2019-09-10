Порошенко связал допрос в ГБР с обысками в киевской квартире Гонтаревой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственное бюро расследований допросило пятого президента Украины Петра Порошенко.
Бывший глава государства заявил о том, что связывает допрос с обысками у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и рассказал о самом допросе в ГБР.
“Я связываю сегодняшнее событие с обысками у бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сожжением машины ее детей, давлением на ее семью”, – заявил Порошенко после допроса.
Он отметил, что следователи также спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации Президента, во время которого обсуждались риски, созданные решением Окружного админсуда Киева об отмене национализации ПриватБанка. Экс-президент отметил, что “национализация была элементом защиты от грабительских действий”.
Кроме того, Порошенко спрашивали о “моряках, о деле относительно Керченского пролива”.
После допроса экс-президент выразил недовольство тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по поводу якобы неправомерных действий как его, так и бывшего главы Министерства иностранных дел Павла Климкина во время подписания Минских соглашений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина получила первую партию американского сжиженного газаВчера, 19:29 - 1790 9
Volkswagen захотел купить TeslaВчера, 00:38 - 23391 8
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают изменения5 ч. назад - 1590 6
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 3365 5
Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции3 ч. назад - 663 4
Межбанк: сегодня свое отыгрывал евроВчера, 18:30 - 3558
Межбанк: что может "напугать" курс в пятницу 13-го4 ч. назад - 2671 1
Какие смартфоны покупают европейцы: топ-5 самых популярных брендовВчера, 22:09 - 2468 1
Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в УкраинеВчера, 20:59 - 2116
Верховная Рада Украины приняла закон о «сплите»Вчера, 16:28 - 1880
Cadillac представил новый седан (фото)Около часа назад - 60
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце6 ч. назад - 209 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1309 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 514
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 930