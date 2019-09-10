0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Порошенко связал допрос в ГБР с обысками в киевской квартире Гонтаревой

Порошенко связал допрос в ГБР с обысками в киевской квартире Гонтаревой

Государственное бюро расследований допросило пятого президента Украины Петра Порошенко.

Бывший глава государства заявил о том, что связывает допрос с обысками у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и рассказал о самом допросе в ГБР.

“Я связываю сегодняшнее событие с обысками у бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сожжением машины ее детей, давлением на ее семью”, – заявил Порошенко после допроса.

Он отметил, что следователи также спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации Президента, во время которого обсуждались риски, созданные решением Окружного админсуда Киева об отмене национализации ПриватБанка. Экс-президент отметил, что “национализация была элементом защиты от грабительских действий”.

Кроме того, Порошенко спрашивали о “моряках, о деле относительно Керченского пролива”.

После допроса экс-президент выразил недовольство тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по поводу якобы неправомерных действий как его, так и бывшего главы Министерства иностранных дел Павла Климкина во время подписания Минских соглашений.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.