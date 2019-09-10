Межбанк: что может "напугать" курс в пятницу 13-го

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В эту пятницу ситуация на валютном рынке опять не оставит равнодушными никого: ни клиентов, ни финансистов. Укрепление гривны последних дней за счет активных продаж валюты нерезидентами порядком “напугало” экспортеров.
Они вынуждены подстраиваться под реалии сегодняшних дней и быть все более уступчивыми по курсу. У нерезидентов свой интерес – они просто зарабатывают деньги на все еще очень высокодоходных по международным меркам украинских ОВГЗ и их мало интересуют последствия падения курса для украинской экономики и бюджета.
Пользуются ситуацией и покупатели валюты – импортеры. Особенно – поставщики энергоносителей. Они зарабатывают дополнительную прибыль как за счет падения цен на нефть и газ на мировых рынках , так и за счет дополнительного курсового бонуса из-за низкого курса. Ведь при снижении общей себестоимости для них покупок энергоносителей – особо ценники на заправках и в счетах населению и предприятиям они не понижают.
Сегодня продолжится игра «на понижение» как со стороны прямых покупателей валюты, так и со стороны спекулянтов.
Дефицит гривны позволяет покупателям практически диктовать свои условия на торгах, а единственным союзником для валюты (как это не парадоксально) – является НБУ. Он выкупает доллар в достаточно больших объемах, чем и удерживает курс от еще более существенного обвала. Сегодня главным покупателем излишка валюты опять будет Нацбанк, который продолжит работать на торгах через Matching.
За счет пятничного эффекта окончания недели – «Минфин» ожидает объем операций на межбанке в пределах до 190-210 млн долларов при заключении до 370-410 сделок и прогнозирует продолжение активных попыток игры “на понижение” как со стороны спекулянтов, так и прямых покупателей валюты.
По нашим расчетам курс доллара 13 сентября будет находиться в пределах коридора 24,55-24,75 гривен. Ниже уровня в 24,55 гривен курс не уйдет из-за новых интервенций регулятора по выкупу валюты.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,75 / 24,78
евро – 27,31 / 27,34
российский рубль – 0,3803 / 0,3808
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