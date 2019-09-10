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Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Франция предложила “создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту” и “запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook – Libra с целью защиты своего финансового суверенитета”.

Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Он подчеркнул, что это предложение о создании государственной цифровой валюты уже вынесено на заседание Еврогруппы и “будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне”.

По материалам Сегодня
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