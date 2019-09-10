Диджитал-платформа «ОК, Альфа!» отмечена в топ-5 лучших интернет-банков стран Восточной Европы и Центральной Азии

Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club провела исследование лучших банковских решений для бизнеса в странах Восточной Европы и Центральной Азии – Business Online Banking 2019 . По итогам этого исследования диджитал-платформа «ОК, Альфа!» получила высокую оценку и попала в ТОП-5 лучших решений, наряду с топовыми международными банками в этом сегменте, которые строят свои решения уже не один год. «ОК, Альфа!» за 12 месяцев своего развития создала полноценную экосистему для предпринимателей.

Презентация исследования и рейтинг онлайн-банков были представлены 6 сентября 2019 года на Экспертном совете в Батуми (Грузия), с участием представителей банков, вошедших в топ-20 рейтинга.

В результате Альфа-Банк Украина с проектом «ОК, Альфа!» был отмечен в ТОП-5 лучших среди банков из 11 стран, а также стал вторым в Украине, уступив первенство крупному гоcбанку.

Игорь Вирясов, директор по малому и среднему бизнесу Альфа-Банка Украина, отметил: «Работа с малым и средним бизнесом является для нас ключевым стратегическим направлением. Мы хотим быть не просто банком для наших клиентов, а партнером, с которым любой бизнес легко начинать, вести и развивать. Сегодня представленность банка в онлайне, набор и нужность услуг, которые банк может качественно предоставить своему клиенту, играют решающую роль для будущего этого банка. Поэтому мы рады, что наше диджитал-решение для предпринимателей не только развивается самыми быстрыми темпами на украинском рынке и привлекает все больше клиентов, но и получает признание на уровне экспертного банковского сообщества и топовых международных банков».

«Мне очень приятно отметить, что на годовщину нашего проекта мы получили такой подарок – платформа «ОК, Альфа!» вошла в ТОП-5 лучших онлайн-решений среди топовых международных банков. В основе нашего подхода находится клиент – мы разрабатываем наше решение вместе с клиентом, анализируя его реальный customer journey и все его потребности. Наша цель – дать максимальную ценность для клиента в части развития его бизнеса: клиент концентрирует внимание на бизнес-идеях, а мы создаем новые возможности для их реализации и организовываем процессы, начиная с легкого входа в банк, продолжая подключением различных услуг онлайн и использованием специальных интегрированных сервисов от наших партнеров (создание сайта, продвижение товаров и услуг, использование готовых шаблонов договоров, подача отчетности онлайн, проверка контрагента и многое другое). Мы считаем, «ОК, Альфа!» – это важный проект для украинского бизнеса. Мы стремимся помогать развитию предпринимательства в стране, создавая максимально комфортные условия для этого,» – добавила Оксана Леонова, руководитель цифрового бизнеса МСБ Альфа-Банка Украина.

Онлайн-банк «ОК, Альфа!» – уникальный украинский проект, который предлагает простой доступ к банковским и дополнительным услугам на единой диджитал-платформе. Система постоянно развивается и совершенствуется, получая новый или улучшенный функционал каждые две недели. Пользователи мобильного приложения «ОК, Альфа!» дают ему высокую положительную оценку в маркетах приложений: iOS – 4.8, Android – 4.6.

Альфа-Банк Украина — крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. Банк занимает ведущие позиции во всех ключевых сегментах банковского рынка и является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины.