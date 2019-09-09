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По новой программе МВФ предложит 10 млрд долларов в течение 4-5 лет - экономист

По новой программе МВФ предложит 10 млрд долларов в течение 4-5 лет - экономист

Следующая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом рассчитана на 4-5 лет и будет предусматривать кредит в 10 млрд долларов.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский.

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“Оксана Маркарова сказала, что это будет более продолжительная программа, чем обычно. Возможно, даже до 4-5 лет – как минимум 4, потому что это будет программа расширенного финансирования в размере 10 млрд долларов – может, чуть больше, может, чуть меньше. В новой программе будет записано все то, что и в последних программах, – приватизация, либерализация, дерегуляция, возможно, какие-то ограничения для малого бизнеса в рамках детенизации”, – отметил он.

По его словам, около 30% условий программы будут касаться обязательств Национального банка, а также меморандум будет содержать пункты о работе антикоррупционных органов, как и условие из предыдущих документов относительно принятия закона об обороте сельскохозяйственных земель. Под вопросом пока остается пункт о пересмотре подходов к тарифообразованию, поскольку это очень чувствительный и окончательно не решенный вопрос.

При этом экономист добавил, что миссия МВФ также примет участие в подготовке Госбюджета-2020, поэтому не случайно ее визит запланирован на 10-24 сентября. Кроме того, представители миссии сделают заявление, от которого отказывались весной по причине отсутствия нового правительства.

По материалам УНН
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