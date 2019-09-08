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Польша предлагает обучать украинских дипломатов, чиновников и политиков

Польша предлагает обучать украинских дипломатов, чиновников и политиков

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает обучение для чиновников, дипломатов и политиков из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов на “Польском радио”.

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В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.

Чапутович отметил, что его ведомство сейчас ведет переговоры относительно проведения Дипломатической академией МИД Польши семинаров для украинских чиновников и налаживания сотрудничества дипломатической академии с соответствующими структурами в Министерстве иностранных дел Украины.

Чапутович добавил, что благодаря такому сотрудничеству украинские чиновники могут ознакомиться с польской системой государственной службы и “польской политической системой”. “Это позволило бы им уверенно и лучше представлять свою страну”, – рассказал он.

Министр пояснил, что польские чиновники также воспользовались таким обучением, когда Польша подала заявку на членство в ЕС.

“Сегодня мы можем сами поделиться своим опытом”, – подчеркнул глава МИД.

По материалам Европейская правда
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