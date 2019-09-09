В аэропорту "Киев" завершили ремонт взлетно-посадочной полосы (фото)

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В Международном аэропорту “Киев” им. И. Сикорского завершили ремонт взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
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В сообщении отмечают, что уже 12 сентября с 9 утра аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты.
“Наконец-то все запланированное реализовали, все работы выполнены, последние доработки”, – отмечается в сообщении.
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