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В аэропорту "Киев" завершили ремонт взлетно-посадочной полосы (фото)

В аэропорту "Киев" завершили ремонт взлетно-посадочной полосы (фото)

В Международном аэропорту “Киев” им. И. Сикорского завершили ремонт взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

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В сообщении отмечают, что уже 12 сентября с 9 утра аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты.

“Наконец-то все запланированное реализовали, все работы выполнены, последние доработки”, – отмечается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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