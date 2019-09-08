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Контракт на транзит газа должен быть долгосрочным — Еврокомиссия

Контракт на транзит газа должен быть долгосрочным — Еврокомиссия

В Евросоюзе сообщили, что ожидают заключения долгосрочного контракта между Украиной и Россией о транзите российского газа в Европу через ГТС Украины. Долгосрочный контракт также стремятся заключить и в Украине.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии и представитель ЕС на трехсторонних переговорах о транзите газа Марош Шефчович во время пресс-конференции в Брюсселе.

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Он отметил, что во время предстоящих переговоров о транзите газа будут обсуждать важность долгосрочности будущего контракта.

«Только в этом случае у нас будет предсказуемость, будут созданы условия для инвестиций с целью обновления газопроводов», — сообщил Шефчович.

Соответствующее предложение о повестке дня переговоров еврокомиссар направил министрам энергетики Украины и России. Кроме того, Шефчович планирует обсудить соответствие будущего контракта европейским правилам и «европейский стиль оплаты за транзит».

По материалам hromadske.tv
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