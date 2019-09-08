Рада намерена создать электронный реестр, который упростит предоставление админуслуг по строительству

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Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №1081 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства.
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Соответствующее решение было принято во время заседания Верховной Рады. За него проголосовали 306 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается:
• создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства (далее – электронная система) в составе градостроительного кадастра;
• подача документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получения таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
• сокращение перечня документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства;
• внедрение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления административных услуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу «единого окна»;
• введение получения результатов предоставления административных услуг в электронной форме, получение бумажного экземпляра только по желанию;
• оплата административных услуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности посредством электронной системы;
• введение идентификатора объекта строительства и завершенного объекта строительства, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта;
• включение электронной системы контрольных экземпляров строительных норм, обязательных для исполнения национальных стандартов, других нормативных документов технического характера, которые являются обязательными для выполнения в соответствии с законом;
• введение открытого доступа к информации, содержащейся в электронной системе (кроме персональных данных), через портал электронной системы;
• введения единого порядка присвоения и изменения адресов объектам недвижимого имущества.
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