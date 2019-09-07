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Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительство

Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительство

Киевский городской совет хочет ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице Украины.

Соответствующий проект решения опубликован 10 сентября на сайте Киевсовета.

В частности, этим документом предусматривается провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции с изменением внешних параметров на территории столицы. Результаты инвентаризации, как отмечается в документе, должны отражаться на портале Центра мониторинга застройки Киева.

Также предполагается ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации.

Кроме того, на период действия моратория запрещается:

  • Департаменту градостроительства и архитектуры — предоставлять градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов строительства;
  • Киевсовету (КГГА) и структурным подразделениям, коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям — выдавать какие-либо разрешения на строительство;
  • Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля — регистрировать сообщения о начале подготовительных работ или строительстве, о готовности объекта к эксплуатации, а также разрешения на выполнение строительных работ.

В то же время, действие этого решения не распространяется на случаи: нового строительства или реконструкции объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, а также строящихся или реконструируемых по заказу органов госвласти или местного самоуправления на землях государственной или коммунальной собственности.

Отмечается, что на данный момент проект решения находится на рассмотрении комиссии.

Напомним, коррупцию в Строительной инспекции оценили в 3 миллиарда гривен в год. По мнению экспертов, система архитектурно-строительного контроля и надзора искусственно тормозит развитие строительной отрасли.

В конце августа премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение в ближайшие месяцы глав Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, и других неэффективных руководителей ведомств.

По материалам Економічна Правда
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