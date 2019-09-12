0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

В Швейцарии разработали «умные» солнечные панели для фасадов зданий

В Швейцарии разработали «умные» солнечные панели для фасадов зданий

Инженеры технического университета Цюриха (Швейцария) сконструировали для фасадов зданий солнечные панели, которые в зависимости от погоды следуют за солнцем.

О своей разработке научная группа во главе с профессором Арно Шлютером рассказала в журнале Nature Energy.

Солнечные панели способны вращаться по горизонтали и вертикали, ориентируясь на Солнце для оптимального на данный период обогрева или охлаждения помещений.

За год с учетом сезонных потребностей в тепле и прохладе на фасадной солнечной электростанции в условиях умеренного климата производится на 15% больше энергии, чем потребляется, а в ясный летний день эта система на 50% производительнее статичных солнечных панелей, закрепленных на стенах.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.