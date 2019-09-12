В Швейцарии разработали «умные» солнечные панели для фасадов зданий

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Инженеры технического университета Цюриха (Швейцария) сконструировали для фасадов зданий солнечные панели, которые в зависимости от погоды следуют за солнцем.
О своей разработке научная группа во главе с профессором Арно Шлютером рассказала в журнале Nature Energy.
Солнечные панели способны вращаться по горизонтали и вертикали, ориентируясь на Солнце для оптимального на данный период обогрева или охлаждения помещений.
За год с учетом сезонных потребностей в тепле и прохладе на фасадной солнечной электростанции в условиях умеренного климата производится на 15% больше энергии, чем потребляется, а в ясный летний день эта система на 50% производительнее статичных солнечных панелей, закрепленных на стенах.
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