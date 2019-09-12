Чтобы достичь 7% роста ВВП в год, нужно более чем в 3 раза больше инвестиций – экономист

Чтобы достичь 7% роста ВВП в год, нужно более чем в 3 раза больше прямых иностранных инвестиций.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Андрей Новак.

«В принципе, рост экономики на 40% за 5 лет – это реалистично. У нас за период независимости были года, когда удавалось достичь подобного темпа роста», – заявил экономист.

По словам А. Новака, для этого нужно в среднем 7% роста в год.

«В один год было даже 12,5% роста ВВП в год, то есть это не является чем-то фантастическим. Но для обеспечения этих 7%, ежегодно должно заходить в Украину 6-7 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. То есть фактически нужно более чем в три раза больше, чем есть сейчас. Со следующего года это довольно сомнительно реализовать. Потому этот прогноз (Гончарука – Ред.) на сегодняшний день довольно оптимистичен. Все зависит от качества реформ», – отметил он.