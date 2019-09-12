Чтобы достичь 7% роста ВВП в год, нужно более чем в 3 раза больше инвестиций – экономист

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Чтобы достичь 7% роста ВВП в год, нужно более чем в 3 раза больше прямых иностранных инвестиций.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Андрей Новак.
«В принципе, рост экономики на 40% за 5 лет – это реалистично. У нас за период независимости были года, когда удавалось достичь подобного темпа роста», – заявил экономист.
По словам А. Новака, для этого нужно в среднем 7% роста в год.
«В один год было даже 12,5% роста ВВП в год, то есть это не является чем-то фантастическим. Но для обеспечения этих 7%, ежегодно должно заходить в Украину 6-7 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. То есть фактически нужно более чем в три раза больше, чем есть сейчас. Со следующего года это довольно сомнительно реализовать. Потому этот прогноз (Гончарука – Ред.) на сегодняшний день довольно оптимистичен. Все зависит от качества реформ», – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто может получить доплату к пенсии5 ч. назад - 4436 4
Украинцы смогут платить налоги через единый счетПозавчера, 15:09 - 3321 2
Власти Польши перед выборами анонсировали увеличение минимальной зарплаты12.09.2019, 11:15 - 1272 2
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 2992 2
Эксперт не исключает, что уже через год-полтора Украину ждет девальвация гривны и падение ВВП6 ч. назад - 2006 1
Кто может получить доплату к пенсии5 ч. назад - 4436 4
Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд (видео)Вчера, 23:14 - 3452
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 2992 2
Как меняются цены на жилье в ЕвропеВчера, 14:07 - 2207
Эксперт не исключает, что уже через год-полтора Украину ждет девальвация гривны и падение ВВП6 ч. назад - 2006 1
Cadillac представил новый седан (фото)Позавчера, 15:11 - 614
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеПозавчера, 10:10 - 470 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1476 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 582
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1088