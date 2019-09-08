Apple до конца месяца выпустит два обновления операционной системы

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Американская компания Apple 19 сентября выпустит обновление операционной системы iOS 13.
Об этом сообщает CNN.
“Apple выпустит 19 сентября обновления операционной системы iOS 13 для моделей начиная с iPhone 6s”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди главных новинок имеются ночной режим, приложение-напоминание и функция, которая позволит бороться со спамом звонков от людей, которых нет в контактном списке смартфонов пользователей.
Второе обновление iOS 13.1 запланировано на 30 сентября.
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