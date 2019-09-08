Apple до конца месяца выпустит два обновления операционной системы

Американская компания Apple 19 сентября выпустит обновление операционной системы iOS 13.

Об этом сообщает CNN.

“Apple выпустит 19 сентября обновления операционной системы iOS 13 для моделей начиная с iPhone 6s”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди главных новинок имеются ночной режим, приложение-напоминание и функция, которая позволит бороться со спамом звонков от людей, которых нет в контактном списке смартфонов пользователей.

Второе обновление iOS 13.1 запланировано на 30 сентября.