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Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуля

Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуля

Правительство продолжает проверки украинцев, которые получают социальные выплаты и государственную помощь: пенсионеров, субисидиантов, матерей-одиночек, чернобыльцев и других льготников.

При бумажном документообороте существовали риски двойной выплаты или выплаты тем, кто не нуждается в ней. Поэтому для полноценной верификации власти хотят создать единый информационный модуль, где будут размещаться данные госреестров и учреждений.

Платформа будет предоставлять доступ к:

• банковским счетам (по ним и реестрам будут проверять покупки на крупные суммы);
• источникам доходов;
• наличию недвижимости (жилье, номер и площадь участка, его местонахождение, целевое назначение и нормативная денежная оценка, транспорт);
• информации о фактическом месте проживания;
• фактам о нарушениях пограничного режима, если они были;
• выпискам всех штрафов.

Результатом проверки будет лишение выплат тех, кто получал их незаконным путем.

Справка Finance.ua:

  • Минимальный размер пенсии по возрасту (при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
  • По состоянию на 1 июля, средняя пенсия в Украине составила 3005,96 грн.
По материалам Finance.UA
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