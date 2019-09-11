Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуля

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство продолжает проверки украинцев, которые получают социальные выплаты и государственную помощь: пенсионеров, субисидиантов, матерей-одиночек, чернобыльцев и других льготников.
При бумажном документообороте существовали риски двойной выплаты или выплаты тем, кто не нуждается в ней. Поэтому для полноценной верификации власти хотят создать единый информационный модуль, где будут размещаться данные госреестров и учреждений.
Платформа будет предоставлять доступ к:
• банковским счетам (по ним и реестрам будут проверять покупки на крупные суммы);
• источникам доходов;
• наличию недвижимости (жилье, номер и площадь участка, его местонахождение, целевое назначение и нормативная денежная оценка, транспорт);
• информации о фактическом месте проживания;
• фактам о нарушениях пограничного режима, если они были;
• выпискам всех штрафов.
Результатом проверки будет лишение выплат тех, кто получал их незаконным путем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают измененияВчера, 11:05 - 3680 14
Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроектыВчера, 16:02 - 1799 6
Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данныхВчера, 12:46 - 1711 6
Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупцииВчера, 12:28 - 1515 6
Портнов заявляет о проведении обысков в банке ПорошенкоВчера, 12:13 - 1419 5
ПриватБанк ввел новый метод оплаты в интернетеВчера, 13:19 - 3121 3
Украинцы смогут платить налоги через единый счетВчера, 15:09 - 2974
Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроектыВчера, 16:02 - 1799 6
Межбанк: доллар нарушил традицию неделиВчера, 18:00 - 1792
ПриватБанк разрабатывает новый продукт «Айди-чек»Вчера, 21:00 - 1697 1
Cadillac представил новый седан (фото)Вчера, 15:11 - 377
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеВчера, 10:10 - 371 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1401 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 556
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1011