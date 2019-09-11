Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуля

Правительство продолжает проверки украинцев, которые получают социальные выплаты и государственную помощь: пенсионеров, субисидиантов, матерей-одиночек, чернобыльцев и других льготников.

При бумажном документообороте существовали риски двойной выплаты или выплаты тем, кто не нуждается в ней. Поэтому для полноценной верификации власти хотят создать единый информационный модуль, где будут размещаться данные госреестров и учреждений.

Платформа будет предоставлять доступ к:

• банковским счетам (по ним и реестрам будут проверять покупки на крупные суммы);

• источникам доходов;

• наличию недвижимости (жилье, номер и площадь участка, его местонахождение, целевое назначение и нормативная денежная оценка, транспорт);

• информации о фактическом месте проживания;

• фактам о нарушениях пограничного режима, если они были;

• выпискам всех штрафов.

Результатом проверки будет лишение выплат тех, кто получал их незаконным путем.

Справка Finance.ua:

Минимальный размер пенсии по возрасту (при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.