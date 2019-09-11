В МОН рассказали, сколько детсадов планируют открыть до конца года

В Украине планируется ввести в действие до конца этого года более 50 детских садов.

Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в пресс-службе МОН.

В Украине планируется введение в действие до конца 2019 года 55 помещений учреждений дошкольного образования на 5683 места. В общем, в 2019 году запланировано строительство 76 учреждений дошкольного образования на 7618 мест.

По состоянию на 1 августа этого года в Украине уже введено в действие 18 детсадов на 1150 мест.

Так, по информации МОН, больше всего детсадов планируется вести в действие в Днепропетровской области – 11 садов на 1310 мест. В Киевской области – 6 на 940 мест.

Также, до конца текущего года до 5 детсадов планируется ввести в Житомирской области на 135 мест, Львовской области на 513 мест и Киеве на 670 мест.