Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Подчеркивается, что Минфин, учитывая значительный спрос со стороны банков – первичных дилеров на валютные ОВГЗ, осуществил размещение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно, значительно снизив предыдущие ставки доходности.

Ставки доходности по гривневым ОВГЗ также были снижены и составили: