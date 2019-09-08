Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиарда

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Подчеркивается, что Минфин, учитывая значительный спрос со стороны банков – первичных дилеров на валютные ОВГЗ, осуществил размещение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно, значительно снизив предыдущие ставки доходности.
Ставки доходности по гривневым ОВГЗ также были снижены и составили:
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