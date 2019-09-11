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Sony возродила классический плеер Walkman на Android (видео)

Sony возродила классический плеер Walkman на Android (видео)

На берлинской выставке потребительской электроники IFA 2019 компания Sony представила миру обновленный “кассетный” плеер Walkman в честь 40-летнего юбилея.

Возрожденный аудиоплеер работает под управлением операционной системы Android со всеми его возможностями, включая сервис Google Assistant.

Модель Walkman получила название NW-A100TPS. Для придания классического стиля, плеер поставляется в специальном мягком чехле и упаковке с отсылкой к TPS-L2 Walkman, который был выпущен в 1979 году. Сам чехол обладает встроенным экраном, заставка на котором отражает имитацию проигрывания кассеты во время проигрывания.

Обновленный плеер Walkman имеет экран диагональю 3,6 дюймов и 16 ГБ флэш-памяти. Поддерживаются беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, имеется порт USB-Type-C. Аккумулятор обеспечивает до 26 часов автономной работы.

По материалам Сегодня
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