Sony возродила классический плеер Walkman на Android (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На берлинской выставке потребительской электроники IFA 2019 компания Sony представила миру обновленный “кассетный” плеер Walkman в честь 40-летнего юбилея.
Возрожденный аудиоплеер работает под управлением операционной системы Android со всеми его возможностями, включая сервис Google Assistant.
Модель Walkman получила название NW-A100TPS. Для придания классического стиля, плеер поставляется в специальном мягком чехле и упаковке с отсылкой к TPS-L2 Walkman, который был выпущен в 1979 году. Сам чехол обладает встроенным экраном, заставка на котором отражает имитацию проигрывания кассеты во время проигрывания.
Обновленный плеер Walkman имеет экран диагональю 3,6 дюймов и 16 ГБ флэш-памяти. Поддерживаются беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, имеется порт USB-Type-C. Аккумулятор обеспечивает до 26 часов автономной работы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают измененияВчера, 11:05 - 2801 12
Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроектыВчера, 16:02 - 1369 6
Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данныхВчера, 12:46 - 1365 6
Портнов заявляет о проведении обысков в банке ПорошенкоВчера, 12:13 - 1202 5
Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупцииВчера, 12:28 - 1265 5
Межбанк: что может "напугать" курс в пятницу 13-гоВчера, 11:30 - 4172 2
ПриватБанк официально прощается с дизайном карт «клубничка»Вчера, 11:18 - 3447
Маск: через год мы выпустим новую платформу Tesla с тремя электродвигателями и скоростным режимом Plaid ModeВчера, 07:07 - 2827
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают измененияВчера, 11:05 - 2801 12
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2793
Cadillac представил новый седан (фото)Вчера, 15:11 - 236
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеВчера, 10:10 - 309 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1360 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 539
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 970