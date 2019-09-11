Sony возродила классический плеер Walkman на Android (видео)

На берлинской выставке потребительской электроники IFA 2019 компания Sony представила миру обновленный “кассетный” плеер Walkman в честь 40-летнего юбилея.

Возрожденный аудиоплеер работает под управлением операционной системы Android со всеми его возможностями, включая сервис Google Assistant.

Модель Walkman получила название NW-A100TPS. Для придания классического стиля, плеер поставляется в специальном мягком чехле и упаковке с отсылкой к TPS-L2 Walkman, который был выпущен в 1979 году. Сам чехол обладает встроенным экраном, заставка на котором отражает имитацию проигрывания кассеты во время проигрывания.

Обновленный плеер Walkman имеет экран диагональю 3,6 дюймов и 16 ГБ флэш-памяти. Поддерживаются беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, имеется порт USB-Type-C. Аккумулятор обеспечивает до 26 часов автономной работы.