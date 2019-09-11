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Xiaomi представила брелок для поиска вещей

Xiaomi представила брелок для поиска вещей

Компания Xiaomi анонсировала компактный брелок с функцией поиска. Девайс синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, и когда вы забываете какую-то вещь, к которой он прикреплен, сразу присылает сообщение на смартфон.

С помощью Heli Search Object Finder пользователь может буквально “позвонить ключам”.

В аксессуаре установлен миниатюрный динамик. В фирменном приложении есть возможность поиска устройства, к которому прикреплен брелок с помощью отсылки звукового сообщения.

Работает гаджет и в обратном направлении. Если владелец забыл вещь на столе, то при удалении от предмета на смартфон тут же придет сообщение.

Heli Search Object Finder удобен и тем, что при потере любой вещи человек, который ее нашел, может отсканировать расположенный на тыльной стороне корпуса QR-код и найти владельца.

Единственная кнопка на устройстве позволяет использовать его и в качестве пульта дистанционного управления смартфоном. Такая функция пригодится, например, для фотосъемки.

Стоимость брелока составляет 14 долларов (около 350 гривен) за комплект из трех единиц, то есть один Heli Search Object Finder обойдется чуть более чем в 4,5 доллара (около 115 гривен).

По материалам Телеканал 24
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