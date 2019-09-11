Xiaomi представила брелок для поиска вещей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Xiaomi анонсировала компактный брелок с функцией поиска. Девайс синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, и когда вы забываете какую-то вещь, к которой он прикреплен, сразу присылает сообщение на смартфон.
С помощью Heli Search Object Finder пользователь может буквально “позвонить ключам”.
В аксессуаре установлен миниатюрный динамик. В фирменном приложении есть возможность поиска устройства, к которому прикреплен брелок с помощью отсылки звукового сообщения.
Работает гаджет и в обратном направлении. Если владелец забыл вещь на столе, то при удалении от предмета на смартфон тут же придет сообщение.
Heli Search Object Finder удобен и тем, что при потере любой вещи человек, который ее нашел, может отсканировать расположенный на тыльной стороне корпуса QR-код и найти владельца.
Единственная кнопка на устройстве позволяет использовать его и в качестве пульта дистанционного управления смартфоном. Такая функция пригодится, например, для фотосъемки.
Стоимость брелока составляет 14 долларов (около 350 гривен) за комплект из трех единиц, то есть один Heli Search Object Finder обойдется чуть более чем в 4,5 доллара (около 115 гривен).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Германия не получила пользы от перехода на "зеленую" энергиюВчера, 07:04 - 1947 10
Renault обещает европейцам бюджетный электрический кроссовер стоимостью 10 тысяч евроПозавчера, 22:03 - 1102 3
Укрзализныця запустила онлайн-заказ вагонов для людей с инвалидностьюПозавчера, 18:35 - 146 2
С 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%Вчера, 17:04 - 160 1
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 1164 1
Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуляВчера, 12:08 - 6132
Германия не получила пользы от перехода на "зеленую" энергиюВчера, 07:04 - 1947 10
Названы самые грязные деньги в ЕвропеВчера, 09:13 - 1802
Как меняются цены на жилье в ЕвропеВчера, 14:07 - 1790
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 1164 1
Cadillac представил новый седан (фото)Позавчера, 15:11 - 523
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеПозавчера, 10:10 - 433 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1448 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 570
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1050