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На должность директора-распорядителя МВФ претендует один кандидат

На должность директора-распорядителя МВФ претендует один кандидат

Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит единственную кандидатуру – Кристалины Георгиевой – для назначения на должность директора-распорядителя.

Об этом говорится в заявлении исполнительного совета МВФ.

“Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, г-жа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердила свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры”, – говорится в заявлении.

Исполнительный совет заявил, что сейчас начнет работу в соответствии с процедурой, изложенной в решении от 26 июля, в том числе проведет встречи между кандидатом и исполнительными директорами.

“Совет ставит задачу завершить процесс отбора как можно скорее и не позднее 4 октября 2019 года”, – сказано в заявлении.

Напомним, в начале августа представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Справка Finance.ua:

  • Кристалина Георгиева родилась 13 августа 1953 года. Болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию.
  • С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству.
  • С ноября 2014 года по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии.
  • С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.
По материалам УНН
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