На должность директора-распорядителя МВФ претендует один кандидат

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Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит единственную кандидатуру – Кристалины Георгиевой – для назначения на должность директора-распорядителя.
Об этом говорится в заявлении исполнительного совета МВФ.
“Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, г-жа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердила свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры”, – говорится в заявлении.
Исполнительный совет заявил, что сейчас начнет работу в соответствии с процедурой, изложенной в решении от 26 июля, в том числе проведет встречи между кандидатом и исполнительными директорами.
“Совет ставит задачу завершить процесс отбора как можно скорее и не позднее 4 октября 2019 года”, – сказано в заявлении.
Напомним, в начале августа представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.
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