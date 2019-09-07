НБУ не будет принудительно вводить платежный режим 23/7

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Нацбанк хочет оставить вопрос сроков перехода на режим 23/7 на усмотрение самих банков.
Об этом в ходе круглого стола, организованного “Финансовым клубом”, заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
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“Планируется на первом этапе не обязывать банки к тому, что они должны работать 23/7. Потому что у кого-то операционный день требует более длительного периода закрытия. И не создавать какие-то некомфортные условия, спешку для банков”, – сказал он.
Расширенный регламент работы системы электронных платежей будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день.
“Если диктовать административно, что завтра банки начинают работать 23/7, реально, у десятков банков операционная система не готова к этому режиму”, – подчеркнул Холод.
Сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не работает в праздничные и выходные дни.
Нацбанк анонсировал переход в 2020 году на банковские платежи 24/7. Но на первом этапе в СЭП будет внедрен режим 23/7 с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день.
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