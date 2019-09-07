По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,408 млн и 25,868 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (32 и 31), максимальный курс продажи доллара 25,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,89-24,90 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 61 активная заявка по доллару на сумму 55,276 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,8500 – 30 00025,3000 – 2 22224,9200 – 1 20024,9200 – 10 00024,9100 – 10 00024,9000 – 22 00024,9000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8900 – 3 000

24,9000 – 15 000

24,9000 – 10 000

24,9200 – 30 000

24,9200 – 30 000

24,9200 – 33 333

24,9200 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9478 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8829 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.