Германия поможет Украине упростить процедуру торговли

Германия предоставит Украине техническую экспертную помощь в упрощении процедур торговли.

Об этом рассказал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Денис Гутенко, участвовавший в форуме «Переосмысление упрощения торговли» в Берлине.

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«Сейчас планируется с помощью немецкого правительства оказать техническую помощь Украине в том, что касается упрощения процедур торговли. Мы координируем, чтобы эта донорская помощь была оказана именно там, где нам нужно», – сказал и.о. руководителя ГФС Украины.

Он сообщил, что на форуме, в котором приняли участие, в частности, соответствующие чиновники из стран Восточной Европы, а также представители бизнеса, много внимания было уделено нетарифным средствам упрощения торговли. Сейчас, заметил Гутенко, большинство бизнеса страдает именно от нетарифных средств, которые применяет каждая страна, такие, как фитосанитарные нормы, лицензии, квоты и тому подобное.

«Все страны понимают, что во всем мире нужно упрощать процедуры торговли. Бизнес не должен страдать от мер, которые страны применяют. Необходимый контроль должен быть правильно организован», – отметил Гутенко.

Гутенко подчеркнул, что Украина видит большое пространство для улучшений на своей таможне. Он проинформировал о реформе таможни, о введении новых процедур, нового программного обеспечения, улучшении инфраструктуры.

В Берлине на полях форума состоялись двусторонние встречи. В частности, с немецкими компаниями машиностроительной отрасли, по производству электротурбин, агрохимической отрасли.