«Хочешь комфорта для жизни – оформи «ХочуКу» от «Юнекс Банк»

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Сегодня у нас такой темп жизни, что спешим жить: утром торопимся на работу, а вечером – домой. И в спешке мы забываем про комфорт для себя и, тем более, для своей семьи. Парадокс состоит именно в том, что мы спешим заработать на «лучшее будущее», «отпуск» и тому подобное, когда нам хотелось бы просто получить больше комфорта именно сейчас.
Чтобы две параллельные под названием «свободное время» и «свободные деньги» наконец-то пересеклись, можно обратиться к одному из двух способов: создать источник пассивного дохода или получить кредитную карту с возобновляемой кредитной линией. Если стремитесь к финансовой свободе в ближайшее время, то рекомендуем воспользоваться вторым вариантом.
«Extra money»
Что вообще меняет получение удобной кредитной карты?
Во-первых, вы знаете свои тарифы: они должны быть прозрачными и понятными.
В отличие от суммы долга, которую вы должны коллеге. Может оказаться, что в вашей памяти отложились разные суммы, а вам с этим человеком еще работать.
Во-вторых, вы финансово самостоятельны и можете рассчитывать на себя, не портя отношений с окружающими. Разве только вы такой счастливчик, которому никогда не вспоминали прежние оправдания, а известная «тетка Зоя» не рассказывала про финансовые трудности всем родственникам.
В-третьих, не нужно откладывать желаемую покупку на потом, до «лучших времен» и неопределенное будущее.
Каждый должен иметь определенные «extra money» – свободные деньги на случай ремонта, спонтанного уикенда или на участие в тренинге или учебном курсе.
Тем более что использование «extra money» с карты приносит вам вознаграждение за покупки.
Именно такую платежную карту мы предлагаем в «ЮНЕКС БАНК». Само название кредитной карты – «ХочуКа» – говорит само за себя: создана для исполнения желаний, «хотений» и потребностей.
Хочу «здесь и сейчас»
Действительно, кредитная карта с возобновляемой кредитной линией помогает преодолеть финансовый барьер:
- деньги всегда под рукой на любой случай и «до зарплаты»,
- бесплатный выпуск и бесплатное годовое обслуживание карты,
- не платите никаких комиссий, если держите карту на всякий случай как финансовый «щит».
Если с предназначением карты все понятно, то более детально поговорим про ее возможности.
Владелец карты «ХочуКа» свободно рассчитывается ею как в Украине, так и за границей: от оплаты коммунальных платежей до бронирования отелей и переводов средств – все платежи с одной картой теперь полностью реальны.
При оплате картой за границей конвертация в валюту карты осуществляется автоматически.
Не взимается комиссия и при безналичных расчетах в торговой сети, платежных онлайн сервисах и Интернет-магазинах (конечно, только за пользование кредитными средствами), поэтому советуем оплачивать картой, чтобы не переплачивать комиссию.
На самом деле, никакой текст не может раскрыть преимущества и нюансы использования «ХочуКи» так, как это делает Саша. Знакомьтесь – это амбасадор кредитной карты «ХочуКа». Он делится опытом использования карты «на практике» и рассказывает про свои финансовые вопросы на официальных страницах UnexBank в FB и Instagram.
Как много можно потратить с «ХочуКой»?
Это вопрос кредитного лимита карты и он устанавливается банком на определенных условиях:
На всё про всё – 55 дней
На все траты «ХочуКой» распространяется льготный период – до 55 дней пользования средствами банку по ставке 0,001%. Это значит – никаких комиссий 55 дней с момента покупки, пока вы не вернете используемую сумму кредитных средств на карту.
Погашение карты происходит также без комиссии и удобным клиенту способом:
- наличными через кассу «ЮНЕКС БАНК» или любого украинского банка;
- через онлайн сервис на сайте «ЮНЕКС БАНК»;
- безналичным переводом с другого счета, открытого в «ЮНЕКС БАНК» или в другом банке;
- через терминалы самообслуживания ПриватБанка (без комисии) или другие терминалы, в которых есть возможность пополнения банковского счета.
И деньги снова доступны клиенту в полном объеме 24/7. Для круглосуточного контроля достаточно скачать мобильное приложение «Unex Bank» в AppStore або Google Play, или воспользоваться Web-версией.
Деньги имеют свойство возвращаться
Вероятно, самое приятное для наших клиентов – это программа вознаграждений за безналичные покупки в счет кредитного лимита. Кешбек от «ЮНЕКС БАНК» – это процент от суммы расходов картой за конкретный период времени, который возвращается в конце этого периода.
В зависимости от периода Официальными правилами акции определяются:
Очень удобно, что вы можете самостоятельно управлять накоплением кешбека. Так, ежемесячно мы предлагаем новый список категорий трат: от транспортных до развлечений. А держатель «ХочуКи», согласно своим пожеланиям, выбирает для себя нужную категорию, за которую получает на карту обусловленную сумму от потраченных денег в этих магазинах.
Летом, «выбором сезона», конечно, была категория туристических и отельных услуг, ведь вознаграждение в 10% становится приятной добавкой к отдыху. А уже перед школьным сезоном клиенты отдают предпочтение кешбеку в 10% от расходов на канцелярию, школьные принадлежности и книги. Хотя вознаграждение за оплату услуг отелей кредитными средствами «ХочуКи» в это время возросло до 25%!
Кроме программы вознаграждений, для владельцев карт «ХочуКа» проводятся акции и конкурсы, принять участие в которых можно на сайте unexbank.ua, в разделе «Акции».
А зарегистрировав карту на ресурсе bilshe.mastercard.ua, владельцы «ХочуКи» смогут получать подарки за оплаты картой еще и от МПС Mastercard.
Итак, советуем не терять возможность и начать получать деньги, тратя их, уже сейчас!
Заказывайте карту от «ЮНЕКС БАНК» онлайн прямо сейчас или оформляйте непосредственно в отделениях и точках продаж банка.
А для действующих владельцев «ХочуКи» напоминаем, что выбрать свое вознаграждение за покупки можно на сайте unexbank.ua, в разделе «Вознаграждение по карте» или «Акции».
Следите за анонсами вознаграждений и пусть каждая покупка с «ХочуКой» будет приятной и выгодной!
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