«Хочешь комфорта для жизни – оформи «ХочуКу» от «Юнекс Банк»

Сегодня у нас такой темп жизни, что спешим жить: утром торопимся на работу, а вечером – домой. И в спешке мы забываем про комфорт для себя и, тем более, для своей семьи. Парадокс состоит именно в том, что мы спешим заработать на «лучшее будущее», «отпуск» и тому подобное, когда нам хотелось бы просто получить больше комфорта именно сейчас.

Чтобы две параллельные под названием «свободное время» и «свободные деньги» наконец-то пересеклись, можно обратиться к одному из двух способов: создать источник пассивного дохода или получить кредитную карту с возобновляемой кредитной линией. Если стремитесь к финансовой свободе в ближайшее время, то рекомендуем воспользоваться вторым вариантом.

«Extra money»

Что вообще меняет получение удобной кредитной карты?

Во-первых, вы знаете свои тарифы: они должны быть прозрачными и понятными.

В отличие от суммы долга, которую вы должны коллеге. Может оказаться, что в вашей памяти отложились разные суммы, а вам с этим человеком еще работать.

Во-вторых, вы финансово самостоятельны и можете рассчитывать на себя, не портя отношений с окружающими. Разве только вы такой счастливчик, которому никогда не вспоминали прежние оправдания, а известная «тетка Зоя» не рассказывала про финансовые трудности всем родственникам.

В-третьих, не нужно откладывать желаемую покупку на потом, до «лучших времен» и неопределенное будущее.

Каждый должен иметь определенные «extra money» – свободные деньги на случай ремонта, спонтанного уикенда или на участие в тренинге или учебном курсе.

Тем более что использование «extra money» с карты приносит вам вознаграждение за покупки.

Именно такую платежную карту мы предлагаем в «ЮНЕКС БАНК». Само название кредитной карты – «ХочуКа» – говорит само за себя: создана для исполнения желаний, «хотений» и потребностей.

Хочу «здесь и сейчас»

Действительно, кредитная карта с возобновляемой кредитной линией помогает преодолеть финансовый барьер:

- деньги всегда под рукой на любой случай и «до зарплаты»,

- бесплатный выпуск и бесплатное годовое обслуживание карты,

- не платите никаких комиссий, если держите карту на всякий случай как финансовый «щит».

Если с предназначением карты все понятно, то более детально поговорим про ее возможности.

Владелец карты «ХочуКа» свободно рассчитывается ею как в Украине, так и за границей: от оплаты коммунальных платежей до бронирования отелей и переводов средств – все платежи с одной картой теперь полностью реальны.

При оплате картой за границей конвертация в валюту карты осуществляется автоматически.

Не взимается комиссия и при безналичных расчетах в торговой сети, платежных онлайн сервисах и Интернет-магазинах (конечно, только за пользование кредитными средствами), поэтому советуем оплачивать картой, чтобы не переплачивать комиссию.

На самом деле, никакой текст не может раскрыть преимущества и нюансы использования «ХочуКи» так, как это делает Саша. Знакомьтесь – это амбасадор кредитной карты «ХочуКа». Он делится опытом использования карты «на практике» и рассказывает про свои финансовые вопросы на официальных страницах UnexBank в FB и Instagram .

Как много можно потратить с «ХочуКой»?

Это вопрос кредитного лимита карты и он устанавливается банком на определенных условиях:

только при предоставлении паспорта и ИНН можно рассчитывать на сумму до 30 000 грн,

можно рассчитывать на сумму до 30 000 грн, при предоставлении справки о доходах или других подтверждающих документов – до 75 000 грн,

а для клиентов, которые получают заработную плату на карту АТ «ЮНЕКС БАНК» – до 250 000 грн.

Но есть и приятная новость – кредитный лимит всегда можно увеличить, предоставив банку подтверждение своего дополнительного дохода и финансового состояния.

Это уместно даже в случае негативной кредитной истории – каждый клиент имеет право на индивидуальный подход!

На всё про всё – 55 дней

На все траты «ХочуКой» распространяется льготный период – до 55 дней пользования средствами банку по ставке 0,001%. Это значит – никаких комиссий 55 дней с момента покупки, пока вы не вернете используемую сумму кредитных средств на карту.

Погашение карты происходит также без комиссии и удобным клиенту способом:

- наличными через кассу «ЮНЕКС БАНК» или любого украинского банка;

- через онлайн сервис на сайте «ЮНЕКС БАНК»;

- безналичным переводом с другого счета, открытого в «ЮНЕКС БАНК» или в другом банке;

- через терминалы самообслуживания ПриватБанка (без комисии) или другие терминалы, в которых есть возможность пополнения банковского счета.

И деньги снова доступны клиенту в полном объеме 24/7. Для круглосуточного контроля достаточно скачать мобильное приложение «Unex Bank» в AppStore або Google Play, или воспользоваться Web-версией.

Деньги имеют свойство возвращаться

Вероятно, самое приятное для наших клиентов – это программа вознаграждений за безналичные покупки в счет кредитного лимита. Кешбек от «ЮНЕКС БАНК» – это процент от суммы расходов картой за конкретный период времени, который возвращается в конце этого периода.

В зависимости от периода Официальными правилами акции определяются:

действующие категории покупок для участия в программе,

процент, который возвращается,

максимальный размер вознаграждения за месяц.

В целом, кешбек может составлять от 3% до 25% от использованных кредитных средств.

Очень удобно, что вы можете самостоятельно управлять накоплением кешбека. Так, ежемесячно мы предлагаем новый список категорий трат: от транспортных до развлечений. А держатель «ХочуКи», согласно своим пожеланиям, выбирает для себя нужную категорию, за которую получает на карту обусловленную сумму от потраченных денег в этих магазинах.

Летом, «выбором сезона», конечно, была категория туристических и отельных услуг, ведь вознаграждение в 10% становится приятной добавкой к отдыху. А уже перед школьным сезоном клиенты отдают предпочтение кешбеку в 10% от расходов на канцелярию, школьные принадлежности и книги. Хотя вознаграждение за оплату услуг отелей кредитными средствами «ХочуКи» в это время возросло до 25%!

Кроме программы вознаграждений, для владельцев карт «ХочуКа» проводятся акции и конкурсы, принять участие в которых можно на сайте unexbank.ua , в разделе «Акции».

А зарегистрировав карту на ресурсе bilshe.mastercard.ua, владельцы «ХочуКи» смогут получать подарки за оплаты картой еще и от МПС Mastercard.

Итак, советуем не терять возможность и начать получать деньги, тратя их, уже сейчас!

Заказывайте карту от «ЮНЕКС БАНК» онлайн прямо сейчас или оформляйте непосредственно в отделениях и точках продаж банка.

А для действующих владельцев «ХочуКи» напоминаем, что выбрать свое вознаграждение за покупки можно на сайте unexbank.ua, в разделе «Вознаграждение по карте» или «Акции».

Следите за анонсами вознаграждений и пусть каждая покупка с «ХочуКой» будет приятной и выгодной!