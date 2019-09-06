Bugatti показала новый суперкар за €3,5 миллиона

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Глава французского автопроизводителя Bugatti Стефан Винкельман представил новый гиперкар компании Bugatti Chiron Super Sport 300+.
Об этом сообщает портал Motor1.
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“На торжественном ужине по празднованию 110-летия Bugatti глава компании Стефан Винкельман представил (гиперкар Bugatti Chiron Super Sport 300+ – ред.) дома в Мольсайм”, – говорится в сообщении.
Всего будет изготовлено 30 экземпляров, а стоимость каждого составляет 3,5 миллиона евро.
Как сообщает портал, скоростной гиперкар модели Bugatti Chiron Super Sport 300+ имеет двигатель типа W16 с мощностью в 1578 конных сил.
Максимальная скорость может доходить до 440 км в час.
Отмечается, что именно для максимизации скорости автомобиля в него были вмонтированы колесные диски из магниевого сплава и специальная аэродинамика.
Начало производства ожидается в 2021 году.
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