Мировые цены позволяют НБУ решительнее снижать учетную ставку - Данилишин

Снижение учетной ставки до 16,5% – это продолжение политики полумер, которой Нацбанк придерживается длительное время.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

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По его мнению, такая политика не будет способствовать достижению амбициозных целей, на которых делал ударение премьер-министр Украины – рост экономики страны на 40% за 5 лет.

“Нацбанк влияет на реальную ставку процента, управляя номинальной ставкой. Уровень реальной процентной ставки (то есть, уменьшенной на уровень инфляции) влияет на производство и потребление. Сдерживающая монетарная политика не создает условий для роста экономики”, – заявляет Данилишин.

Он уверил, что в малой открытой экономике несовершенства в функционировании кредитного канала, связанные с высокими процентными ставками, негативно влияют на объемы производства. Это показали на практике Бернанке, Гилкрайст и Натальччи (в 2007 году).

“Практически не функционирующий в Украине фондовый рынок, трудности с привлечением финансирования от институциональных инвесторов и рецессия балансов украинских компаний сильно сужают потенциальные источники капитала. При такой ситуации не стоит надеяться на ускорение роста экономики”, – сообщает глава Совета НБУ.

По его словам, положительные тренды на валютном рынке, хорошие прогнозы по урожаю 2019 года и благоприятная для Украины ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках позволяли НБУ большими темпами снижать учетную ставку, смягчая монетарную политику.

С одной стороны, снижение ставок на кредитном рынке является важным фактором для достижения тех темпов роста в будущем, которые были задекларированы Правительством Украины. С другой стороны, для НБУ остается важным поддержание ценовой стабильности и достижение инфляционной цели на уровне 5% +/-1%. Сейчас поиск баланса между ценовой стабильностью и экономическим ростом продолжается.