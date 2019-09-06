JPMorgan создал специальный индекс, чтобы отслеживать влияние твитов Трампа на доходность гособлигаций

Аналитики банковского холдинга JPMorgan Chase&Co. создали индекс для оценки влияния твитов президента США Дональда Трампа на доходность американских государственных облигаций.

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс назвали Volfefe. Это отсылка к загадочному твиту Трампа, опубликованному в мае 2017 года. «Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе», — написал тогда глава Белого дома. Позже твит был удален.

Аналитики JPMorgan предполагают, что твиты Трампа оказывают статистически значимое влияние на доходность гособлигаций. Количество постов главы Белого дома в этой соцсети, которые влияют на рынки, в прошлом месяце существенно увеличилось. По данным аналитиков, больше всего на доходность облигаций влияют твиты, которые содержат слова «Китай», «миллиард», «товары», «демократы» и «великий».

В JPMorgan подсчитали, что с начала 2016 года президент в среднем публиковал примерно 10 твитов в день. Со времени его инаугурации в 2017 году на его странице было опубликовано 10 тыс. твитов.