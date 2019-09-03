Roshen откроет кафе в фирменном магазине

В 2018 году Корпорация Roshen презентовала проект реконструкции и благоустройства Киевской фабрики – Roshen Plaza.

Об этом сообщила компания Roshen редакции Finance.ua.

В 2018 году компания открыла экскурсионную программу “Шоколадная фабрика Roshen” и обновила новогоднюю иллюминацию на фабрике, в этом году будет открыт сезонный каток площадью более 2 тыс. кв. м. В рамках проекта Roshen Plaza предусмотрен формат фирменного магазина с кафе.

«NICE ON CAFE» – это одна из составляющих проект реконструкции и благоустройства Киевской фабрики. На данный момент кафе работает в тестовом режиме.

Кафе при фирменном магазине будет по адресу проспект Науки, 1. «NICE ON CAFE» предлагает широкий выбор холодных и горячих напитков, как привычных кофейных напитков, чая и безалкогольных коктейлей, так и фирменных напитков.

Справка Finance.ua