Roshen откроет кафе в фирменном магазине

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В 2018 году Корпорация Roshen презентовала проект реконструкции и благоустройства Киевской фабрики – Roshen Plaza.
Об этом сообщила компания Roshen редакции Finance.ua.
В 2018 году компания открыла экскурсионную программу “Шоколадная фабрика Roshen” и обновила новогоднюю иллюминацию на фабрике, в этом году будет открыт сезонный каток площадью более 2 тыс. кв. м. В рамках проекта Roshen Plaza предусмотрен формат фирменного магазина с кафе.
«NICE ON CAFE» – это одна из составляющих проект реконструкции и благоустройства Киевской фабрики. На данный момент кафе работает в тестовом режиме.
Кафе при фирменном магазине будет по адресу проспект Науки, 1. «NICE ON CAFE» предлагает широкий выбор холодных и горячих напитков, как привычных кофейных напитков, чая и безалкогольных коктейлей, так и фирменных напитков.
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