ЕС и Россия договорились о газовой "трехсторонке"

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Европейский Союз (ЕС) и Россия договорились провести с Украиной трехстороннюю министерскую встречу по транзиту газа до конца сентября.
Об этом написал заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter.
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“Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет объявлена в ближайшее время, после консультаций с украинской стороной”, – добавил он.
По его словам, договоренность достигнута в ходе переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.
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