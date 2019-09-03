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ЕС и Россия договорились о газовой "трехсторонке"

ЕС и Россия договорились о газовой "трехсторонке"

Европейский Союз (ЕС) и Россия договорились провести с Украиной трехстороннюю министерскую встречу по транзиту газа до конца сентября.

Об этом написал заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

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“Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет объявлена ​​в ближайшее время, после консультаций с украинской стороной”, – добавил он.

По его словам, договоренность достигнута в ходе переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

По материалам Сегодня
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