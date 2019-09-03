0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Украина начнет закупать газ из Евросоюза за средства ЕБРР

Украина начнет закупать газ из Евросоюза за средства ЕБРР

НАК “Нафтогаз Украины” 6 сентября объявила о закупке природного газа для поставок в Украину из стран ЕС за кредитные средства от ЕБРР. Ориентировочная стоимость проекта – до 120 млн евро.

Общее объявление о запокупке обнародовано на сайте Нафтогаза.

Читайте также: Нафтогаз предупредит украинцев, в каких городах под угрозой отопительный сезон

“Акционерное общество “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” намерено использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (далее – Банк) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа”, – говорится в объявлении.

Отмечается, что общая ориентировочная стоимость проекта 120 млн евро, он предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.

Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в четвертом квартале 2019 года.

Начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года.

Дата завершения проекта по закупкам газа за средства ЕБРР – 1 апреля 2020 года.

В Нафтогазе отметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок Банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах ЕС, и будут открыты для фирм из любой страны.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.