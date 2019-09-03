Украина начнет закупать газ из Евросоюза за средства ЕБРР

НАК “Нафтогаз Украины” 6 сентября объявила о закупке природного газа для поставок в Украину из стран ЕС за кредитные средства от ЕБРР. Ориентировочная стоимость проекта – до 120 млн евро.

Общее объявление о запокупке обнародовано на сайте Нафтогаза.

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“Акционерное общество “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” намерено использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (далее – Банк) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа”, – говорится в объявлении.

Отмечается, что общая ориентировочная стоимость проекта 120 млн евро, он предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.

Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в четвертом квартале 2019 года.

Начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года.

Дата завершения проекта по закупкам газа за средства ЕБРР – 1 апреля 2020 года.

В Нафтогазе отметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок Банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах ЕС, и будут открыты для фирм из любой страны.