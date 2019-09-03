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"Нафтогаз" предупредит украинцев, в каких городах под угрозой отопительный сезон

"Нафтогаз" предупредит украинцев, в каких городах под угрозой отопительный сезон

НАК «Нафтогаз Украины» начинает регулярную публикацию информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).

Об этом говорится в сообщении на сайте “Нафтогаза”.

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.

Где искать информацию о недобросовестных теплопроизводителях – на сайте “Нафтогаза” каждый четверг будут публиковаться списки должников.

Что включает информация – данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице

Справка Finance.ua

  • Газ “про запас” приобрели уже более 7 тысяч семей.
  • Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.
  • Отпускная цена Нафтогаза газоснабжающим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС).
По материалам Finance.UA
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